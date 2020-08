Coronavirus 44 contagiati in Campania: casi in aumento in Italia

Il bollettino odierno dei contagiati in Campania da coronavirus fa registrare altri 44 nuovi casi, lo rende nota l’unità di crisi della Regione.

Coronavirus in Campania sono 44 i contagiati di oggi su 2235 test effettuati, ci sono 4 guariti e 0 deceduti. In totale i test eseguiti sono 356781, i positivi 5214, i guariti 4287 e 440 le vittime. Aumentano i casi di contagio da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 574 nuovi contagi, ieri erano 523. Solo lo scorso 24 giugno si ebbero più casi. Gli incrementi più consistenti si registrano in Veneto (127) e Lombardia (97). In tutta Italia solo in Valle D’Aosta e Molise non ci sono stati nuovi casi di contagio da coronavirus.