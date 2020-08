Calciomercato: Brekalo ed i suoi compagni, il Napoli sfoglia la margherita

Il Napoli sul calciomercato cerca un esterno, Josip Brekalo è il nome nuovo ma sono tanti i calciatori sul taccuino di Cristiano Giuntoli.

Un calciatore capace di saltare l’uomo e che crei la superiorità numerica in attacco, il profilo dell’uomo cercato da Cristiano Giuntoli. Nelle ultime ore il nome di Josip Brekalo è stato accostato al Napoli, lo ha fatto Sky nello spazio dedicato al calciomercato. Il 22enne croato del Wolsfburg nella scorsa stagione ha collezionato 41 presenze e 7 gol tra Bundesliga, Europa League e Coppa. Il club tedesco per cedere il giocatore chiede 20 milioni di euro, una cifra alla portata del club azzurro che per quel ruolo sta vagliando più opzioni. La scelta è ampia e ci sono delle priorità per Cristiano Giuntoli.

Brekalo è una delle possibilità per il Napoli, ma è fuori dubbio che uno dei calciatori preferiti dalla società azzurra sia Boga. Il discorso con il Sassuolo è avviato da tempo. I neroverdi continuano a chiedere 40 milioni di euro, il Napoli nelle ultime ore mette sul piatto 25 milioni più il cartellino di Adam Ounas. Un’offerta che sta cominciando a stuzzicare Carnevali che aveva dichiarato incedibile l’ivoriano. La verità è che i calciatori incedibili non esistono, quindi anche Boga può andare al giusto prezzo. Nei prossimi giorni la società partenopea farà un altro affondo per il calciatore, Giuntoli non vuole lasciare nulla di intentato.

Nonostante tutto il Napoli tiene aperte le piste Brekalo, appunto, ma anche quella per Cengiz Under. Il turco ha praticamente già detto “si” al Napoli, ma c’è da capire se nella trattativa può rientrare pure Milik. Il polacco aspetta la Juve, ma non lo farà in eterno. Con la Roma si potrebbe mettere in piedi un maxi scambio che coinvolge anche Veretout e Hysaj. Per il ruolo di esterno resta defilato Federico Bernardeschi che continua a rifiutare la piazza azzurra.