Atletico Madrid su Allan, c’è già stato un contatto diretto: ecco il retroscena

Contatto tra Atletico Madrid e Napoli per Allan Loureiro Marques. Il centrocampista brasiliano vuole andare via, c’è anche il Psg.

Un primo contatto tra Atletico Madrid e Napoli per Allan c’è già stato, lo scrive Corriere dello Sport che parla di un incontro a tavola tra Aurelio De Laurentiis ed il presidente dei Colchoneros.

Sarà per caso, e non lo è, che dieci giorni fa, a casa De Laurentiis, a Capri, sia stato a pranzo Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid. A tavola si costruiscono spesso gli affari o si erca una maniera ideale per far coincidere i rispettivi interessi. L’Atletico Madrid diventa il concorrente più preoccupante per l’Everton di Ancelotti, ma le voci di mercato si diffondo come un’eco e da Parigi è riemersa l’intenzione di arricchire la metà campo di muscoli.

Allan all’Atletico Madrid: ecco il prezzo

Il Psg resta dunque seria candidata al brasiliano anche perché tra De Laurentiis ed Al-Khelaifi c’è un “feeling particolare certificato dalle cessioni di Lavezzi e Cavani, per niente ‘inquinato’ dalla trattativa per i mediano sudamericano di un anno e mezzo fa”. Nella giornata di ieri anche si è parlato anche del Borussia Dortmund, ma la trattativa in questo caso non dovrebbe decollare se i tedeschi non alzano l’offerta, ora ferma a 25 milioni più bonus. Il patron del Napoli vuole infatti 40 milioni di euro e non intende scendere sotto quella cifra o almeno non di molto. Ecco perché l’Atletico Madrid è la squadra più vicina ad Allan, il club spagnolo si avvicina di molto alle pretese di De Laurentiis. Anzi addirittura Marca di un’offerta dei Colchoneros che riuscisse a pareggiare quanto richiesto dal Napoli. A questo punto l’affare potrebbe essere in discesa, anche perché gli azzurri hanno fretta di vendere per lanciarsi su altri profili e completare il centrocampo nel più breve tempo possibile.