Il Manchester City aumenta l’offerta per Koulibaly. Il club Inglese pronto a soddisfare in toto le richieste del patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

Accordo tra Kalidou Koulibaly e Manchester City!

Secondo i media francesi, Koulibaly avrebbe raggiunto l’accordo sull’ingaggio con i Citizens. Il centrale del Napoli sembra più che mai determinato a unirsi al Manchester City in questa sessione di mercato, ma c’è da superare lo scoglio De Laurentiis.

Secondo quanto riporta il portale Foot Mercato, Il City è pronto a soddisfare le richieste di Aurelio De Laurentiis. Ecco quanto evidenziato:

“La prima offerta del Manchester City per Kalidou Koulibaly è stata rifiutata dal Napoli. 63 milioni di euro + 10 milioni di euro di bonus è stata messa sul tavolo da Txiki Begiristain, il direttore sportivo del club inglese. De Laurentiis con garbo l’ha rispedita al mittente.

Il club azzurro e il Manchester City si sono incontrati questa settimana e le due parti hanno aperto discussioni. Il Napoli potrebbe accettare 70 milioni + 10 di bonus, per cedere il proprio giocatore sotto contratto fino al 2023.

Il Manchester City è pronto ad aumentare l’offerta per Kolubaly, avvicinandosi alla richiesta del Napoli. Kalidou Koulibaly ha potuto parlare al telefono con Pep Guardiola, che alla fine lo ha convinto”.

Foot Mercato aggiunge: “I pianeti sembrano quasi tutti essere allineati. Sette milioni ora separano il club inglese dalla sua controparte italiana per concludere l’affare Koulibaly. Un difensore ad un prezzo da capogiro per cercare di accontentare un Pep Guardiola.

Il Napoli, nel caso in cui Koulibaly passasse al Manchester City, prenderebbe Gabriel dal Lille. Gli azzurri hanno bloccato il difensore brasiliano già da qualche giorno. Giuntoli a gennaio ha comprato anche Amir Rrhamani. Il Napoli si attrezzato per far fronte ad un eventuale partenza di koulibaly“.