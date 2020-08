Il Napoli non chiude per Gabriel, ora c’è “anche l’Arsenal”

Nella trattativa che porta Gabriel al Napoli si inserisce l’Arsenal, il club inglese ha pareggiato l’offerta da 25 milioni di euro più bonus.

Dovrà decidere il calciatore il suo futuro e Gabriel Magalhaes dovrà scegliere se giocare con Napoli o Arsenal. Secondo quanto riporta le10sport, i Gunners hanno presentato al Lille la stessa offerta economica degli azzurri. Secondo gli esperti di mercato il Napoli da giorni ha bloccato Gabriel, ma la mancata cessione di Koulibaly sta bloccando l’affare in entrata. Intanto il Lille ha dato il via libera alla cessione del difensore brasiliano che a questo punto dovrà decidere il suo destino. Il Napoli ha già un pre accordo Gabriel ma l’inserimento dell’Arsenal fa preoccupare il club partenopeo. Gli azzurri dopo l’affare Osimhen in entrata vorrebbero prima cedere qualcuno e poi fiondarsi di nuovo sul mercato in entrata. Ma ora bisogna capire quanto è disposto ancora ad attendere il calciatore. C’è da sottolineare che negli ultimi giorni in uscita non c’è solo Koulibaly ma anche Maksimovic che ha chiesto la cessione.

L’affondo dell’Arsenal per Gabriel potrebbe essere contrastato dal Napoli con la cessione di Koulibaly. Il Manchester City secondo quanto fa sapere Foot Mercato è pronto a lanciare l’assalto decisivo al difensore. Guardiola può mettere sul piatto 70 milioni di euro più 10 milioni di bonus, così si avvicinerebbe molto alla richiesta di 90 milioni di euro fatta dal presidente Aurelio De Laurentiis. Se l’Arsenal dovesse veramente riuscire a soffiare Gabriel agli azzurri allora sarebbe il secondo calciatore ‘sottratto’ dai Gunners al Napoli. Nella scorsa estate ricordiamo come Nicolas Pepé fosse vicinissimo al club di De Laurentiis. Poi l’attaccante andò a giocare in Premier League, con pessimi risultati, tanto che il club si sta chiedendo come abbia fatto a spendere 80 milioni di euro per un giocatore simile, avviando addirittura una indagine interna.