Pedullà: “Assalto City a Koulibaly, decisa la data. Maksimovic può partire”

Calciomercato Napoli con Kalidou Koulibaly nel mirino del Manchester City, ne parla anche Alfredo Pedullà attraverso il suo sito ufficiale.

“Il Manchester City tornerà su Kalidou Koulibaly con una nuova offerta e con la volontà di prenderlo. Accadrà dopo la conclusione della Champions League, anche se i contatti restano sempre vivi, con la regia di Fali Ramadani. Non possiamo escludere che altri club possano inserirsi più avanti, Manchester United in testa, ma adesso il pallino ce l’ha il Manchester City e vuole tenerlo fino in fondo. Magari chiarendo i rapporti con il Napoli che si erano deteriorati durante l’affare Jorginho, poi finito al Chelsea” lo fa sapere Alfredo Pedullà attraverso il suo portale.

Fino ad ora il City per Koulibaly non ha mai affondato veramente il colpo. De Laurentiis ha sempre rimandato al mittente le offerte inglesi, tanto che si parla anche di una possibilità che il difensore senegalese possa restare in maglia azzurra. Una cosa è sicura, a determinate cifre Aurelio De Laurentiis non lascia partire Koulibaly che ha un contratto con il Napoli fino al 2023. Quindi se Guardiola vorrà veramente affondare il colpo per il giocatore dovrà aumentare l’offerta e venire incontro alle pretese del Napoli. Attualmente Koulibaly è uno dei migliori difensori in Europa, nonostante nell’ultima stagione non abbia brillato. Le sue qualità sono indubbie e quindi vanno pagate, profumatamente.

Ma Koulibaly al City non è l’unica operazione in uscita che potrebbe fare il Napoli. Secondo Pedullà anche Nikola Maksimovic è in lista di sbarco: “Occhio perché il Napoli non considera incedibile Maksimovic, non a caso ha provato fino all’ultimo per Vertonghen che poi ha scelto il triennale del Benfica. Gabriel è stato bloccato, il difensore centrale del Lille aspetta il Napoli malgrado il pressing dell’Everton“. Con Gabriel il Napoli si assicura un talento, ma ancora giovane.