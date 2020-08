Sabatini: “Critiche a Gattuso, ma stiamo scherzando?”

Sandro Sabatini giornalista di Mediaset è intervenuto a Radio Sportiva parlando anche delle critiche a Gennaro Gattuso tecnico del Napoli.

In questi giorni si susseguono le critiche a Gennaro Gattuso, addetti ai lavori e tifosi si dividono tra pro e contro. La questione è stata affrontata anche dal giornalista Sandro Sabatini che ha risposto alla domanda di un tifoso. “Quando si parla di Gattuso bisogna ricordare chi è che ha vinto a Napoli. Mazzari, Benitez e appunto Gattuso sono gli unici tre tecnici che recentemente hanno portato in casa azzurra Coppa Italia e Super Coppa Italiana. Gente come Carlo Ancelotti e Maurizio Sarri non hanno vinto“. Questo il pensiero del giornalista che difendere l’operato dell’allenatore calabrese, sui cui da qualche giorno si è aperto un dibattito.

Le critiche a Gattuso, però, sono aumentate da quando il Bayern Monaco ha demolito il Barcellona di Messi per 8-2- “Magari il Napoli poteva fare qualcosa in più con il Barça, però va ricordato che la prima rete dei blaugrana era da annullare, poi Messi ha compiuto due prodezze. Si poteva fare qualcosa in più, magari inserendo Milik prima, ma non lo sapremo mai. Campionato? Dopo la vittoria della Coppa Italia, il Napoli si è sentito tranquillo, ecco perché non ha accelerato. Magari Gattuso poteva fare qualcosa di meglio ma non gettiamo le colpe su di lui“.

Durante l’appuntamento con Sandro Sabatini su Sportiva, non si parla solo delle critiche a Gattuso ma anche di un possibilità che Sarri vada ad insegnare calcio a Barcellona, come chiesto da un ascoltatore. “Adesso non esageriamo. Prima di tutto – ha detto Sabatini – non credo che Sarri sia l’unico che possa insegnare calcio. Seconda cosa lo vedete l’ex tecnico della Juventus che insegna calcio a Messi? Io direi di non esagerare da questo punto di vista“.