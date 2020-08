Il Mattino – Koulibaly al Napoli, può anche restare. Il City non affonda

Kalidou Koulibaly potrebbe anche clamorosamente restare al Napoli, lo scrive Il Mattino nell’edizione odierna.

C’è un retroscena di mercato nella vicenda Kalidou Koulibaly che potrebbe anche restare al Napoli. Secondo quanto scrive Il Mattino, l’agente Fali Ramadani ha comunicato ad Aurelio De Laurentiis che il Manchester City non è intenzionato a sborsare i 90 milioni di euro chiesti dal patron della SSCN. A queste condizioni il presidente non vuole cedere il difensore senegalese che sembrava pronto a lasciare il club azzurro, per fare spazio a Gabriel. La soluzione di tenere Koulibaly farebbe felice anche Gennaro Gattuso che vorrebbe ripartire da una base difensiva che già conosce. L’arrivo di Gabriel non sembra comunque in discussione, dato che Giuntoli lo ha bloccato ma anche perché negli ultimi giorni le voci di un addio di Maksimovic si fanno sempre più insistenti.