Un giocatore della Juve rifiuta il Napoli e umilia la piazza partenopea.

Parliamo di calciomercato in casa Napoli. Non è un caso che il centravanti del Napoli Arkadiusz Milik sia ormai ai ferri corti con il club azzurro: il polacco vuole lasciare il capoluogo campano, preferibilmente in direzione Torino, meta più gradita rispetto a quella capitolina (anche la Roma è in pressing, ndr). Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l’attaccante dei partenopei avrebbe già trovato un accordo con la Juventus sull’ingaggio. Peccato però che Napoli e Juve non abbiano trovato la quadra sulla valutazione del calciatore.

Calciomercato in casa Napoli: 5 le contropartite offerte dalla Juventus per Milik

Il calciomercato del Napoli è un rebus, specie se c’è la Juventus si mezzo. I bianconeri preferiscono un’altra strategia, quella delle contropartite tecniche. Il Napoli però non sembra d’accordo e Milik deve farsene una ragione. Sono questi i quattro giocatori offerti al club di De Laurentiis per ammortizzare il prezzo di Milik: Romero, Rugani, Pellegrini e Bernardeschi. Occhio che ci sarebbe anche la pista Douglas Costa. Uno di questi cinque potrebbe anche finire all’ombra del Vesuvio.

Giocatore della Juve rifiuta il Napoli. Milik intanto scalpita per lasciare l’azzurro.

Il calciomercato del Napoli, al di là di Osimhen, sembra in salita. Milik scalpita per andar via e con lui anche Allan e Koulibaly. Secondo indiscrezioni raccolte dal collega di Telelombardia, Matteo Caronni, la piazza partenopea non è così appetibile per i calciatori bianconeri. Queste le dichiarazioni, a loro modo scioccanti, del giornalista: “Un giocatore della Juventus, e non faccio nomi, ha rifiutato Napoli con grande convinzione. Ha detto “piuttosto cambio sport”. Il calciatore non ha mai preso in considerazione la destinazione partenopea”.

Insomma, al di là della spiacevole uscita, è vero che al momento non si respira in casa Napoli quell’entusiasmo degli ultimi anni. Napoli ad oggi è una piazza che ha smesso di sognare e, dirigenza e media, devono interrogarsi su questo aspetto. I giocatori non spingono per venire a Napoli e senza Champions sarà difficile fare un mercato onirico.