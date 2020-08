La cessione di Kalidou Koulibaly monopolizza il calciomercato del Napoli, Manchester City e United si contendono il difensore.

Sarà una settimana decisiva per la cessione di Kalidou Koulibaly. Lunedì prossimo comincia il ritiro pre campionato, un’anomalia dato che si gioca ancora Europa League e Champions League della stagione 2019/20. Ma in questo momento è tutto molto strano e complicato ed anche le società dovranno adattarsi. Un adattamento richiesto anche a chi vuole comprare Koulibaly, dato che Aurelio De Laurentiis non è disposto a scendere sotto il muro dei 90 milioni di euro, come scrive il Corriere dello Sport.

Il City è in vantaggio, i suoi settanta milioni (compresi bonus) sono stati giudicati insufficienti da De Laurentiis per chiudere: però c’è una volontà già espressa, e persino dispendiosa, di programmare un affare.

La cessione di Koulibaly è fondamentale per il Napoli che deve programmare il suo mercato ed ufficializzare l’acquisto di Gabriel Magalhaes. Di fatto il difensore del Lille è bloccato, ma il mancato accordo con City o United per il difensore senegalese, sta facendo slittare l’ufficialità. Questo ha permesso l’inserimento dell’Arsenal che ha pareggiato l’offerta del Napoli: 25 milioni di euro. Gerard Lopez, presidente del club francese, è in parola con De Laurentiis ma è ovvio che non potrà attendere all’infinito. Bisognerà dunque chiudere e consegnare il nuovo difensore a Gattuso per permettergli di farlo entrare nei propri schemi difensivi. Ecco perché la cessione di Koulibaly diventa fondamentale per il Napoli. Con i soldi percepiti per il suo cartellino gli azzurri completerebbero subito l’acquisto di Gabriel, ma potrebbero anche investire su altri giocatori. Inoltre dall’Everton stanno per arrivare tra i 30 ed i 35 milioni di euro per il cartellino di Allan. Solo le cessioni di Allan e Koulibaly potrebbero portare nelle casse del Napoli circa 100/110 milioni di euro. Un gruzzolo non da poco.