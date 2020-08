Gazzetta – Veretout nuova offerta del Napoli, la Roma vuole trattare

C’è una nuova offerta del Napoli per Jordan Veretout, lo svela Gazzetta dello Sport. Gli azzurri offrono 22 milioni di euro.

C’è un gioco di incastri nel calciomercato con Allan verso l’Everton ed il Napoli che prepara una nuova offerta per Jordan Veretout. L’equilibrio ed i fattori di bilancio cono un must nel football moderno, lo diventano ancora di più nelle idee di Aurelio De Laurentiis. Non è un caso che il bilancio del Napoli sia immacolato, mentre quello di club come la Juventus sono perennemente in rosso, con l’esigenza di vendere anche pezzi pregiati.

Anche il Napoli vende, è vero, ma lo fa per investire. In questo gioco complesso ci rientra l’offerta per Jordan Veretout che il Napoli vuole consegnare alla nuova Roma di Friedkin. Le cifre vengono svelate da Gazzetta dello Sport. “Il Napoli, ora, vuole riprovarci. Sono pronti 22 milioni di euro da offrire ai giallorossi per assicurarsi il mediano francese. Un’operazione non di poco conto, che potrebbe convincere la nuova proprietà giallorossa a trattare, sempreché arrivi l’ok di Fonseca il quale tiene il francese nella dovuta considerazione. In questi giorni sono frequenti i contatti tra il ds napoletano e Mario Giuffredi, l’agente di Veretout che, tra i suoi assistiti, ha anche Hysaj e Di Lorenzo”.

L’offerta del Napoli per Veretout non esclude altre piste a centrocampo, reparto dove serve qualche rinforzo. Cristiano Giuntoli sta studiando soluzioni alternative nel caso il francese non dovesse essere ceduto dalla Roma. Sul mercato ci sono delle occasioni con Kessié, centrocampista del Milan che piace moltissimo a Gennaro Gattuso. Anche Stefano Pioli ritiene l’ivoriano indispensabile, ma il procuratore ha incontrato il Milan senza raggiungere un accordo su nuovo contratto ed ingaggio. Ecco perché l’occasione resta tale, il Napoli non ha fretta ma un sostituto di Allan va trovato, dato che il brasiliano è pronto a salutare tutti.