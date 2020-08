Gazzetta – Gabriel vuole il Napoli, ma l’Arsenal alza l’offerta

L’evoluzione del mercato del Napoli tiene in scacco Gabriel Magalhaes, intanto l’Arsenal offre 30 milioni di euro per il suo cartellino.

Se il Napoli vorrà prendere Gabriel dovrà fare in fretta. Tra Aurelio De Laurentiis e Gerard Lopez c’è l’accordo totale, ma la difficoltà nel cedere Koulibaly sta rallentando l’arrivo del difensore brasiliano. Questo ha fatto inserire di prepotenza l’Arsenal che ha messo sul piatto un’offerta superiore a quella del club partenopeo, ferma a 25 milioni di euro. Per ora l’accordo resiste ancora, anche per la volontà del giocatore di vestire la maglia azzurra, come scrive Gazzetta dello Sport.