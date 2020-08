Bernardeschi un peso per la Juve: “Non vuole fare passi indietro”

Federico Bernardeschi è diventato oramai un peso per la Juve di Pirlo, i bianconeri vogliono venderlo e lo ha proposto al Napoli.

Tra i tanti problemi che la Juve deve affrontare c’è quello relativo a Federico Bernardeschi. Il calciatore non è mai diventato fondamentale tra le fila dei bianconeri che ora vogliono disfarsene. Lo avrebbe voluto il Napoli nella trattativa che avrebbe portato Milik a Torino, ma il calciatore non ha mai dato il suo consenso al trasferimento. Secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport, il calciatore non vuole fare “passi indietro in carriera”.

Federico è orgoglioso, non accetta di lasciare la Juve per destinazioni che sarebbero un passo indietro in carriera. Gli piacerebbe un’esperienza in Premier, il Chelsea ci ha pensato. Nelle ultime ore un sondaggio dell’Atletico Madrid

La volontà della Juve resta però cedere Bernardeschi, calciatore pagato 40 milioni di euro dalla Fiorentina “tantissimi soldi, un’identità mai avuta, gol con il contagocce e panchina spesso fissa. Addirittura non troppi mesi fa, smentiranno, la Juve lo aveva riproposto alla Fiorentina nell’affare Chiesa poi arenatosi” scrive Gazzetta. Resta l’esigenza dei bianconeri di fare cassa anche per venire incontro ad esigenze di bilancio oramai diventate impellente, tanto da mettere sul mercato Cristiano Ronaldo ed essere disposti a sacrificare Paulo Dybala.