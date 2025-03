Osimhen-Manchester United: possibile scambio con Hojlund?

Il Manchester United potrebbe puntare su Victor Osimhen come grande obiettivo per la prossima sessione di mercato. In una stagione difficile per i Red Devils, attualmente lontani dalle prime posizioni della Premier League, la dirigenza ha già iniziato a pianificare la prossima annata, con la certezza di dover trovare un nuovo numero 9 per guidare l’attacco.

Negli ultimi anni il club inglese ha spesso pescato in Serie A per rinforzare il reparto offensivo: prima con Rasmus Hojlund, acquistato dall’Atalanta per 70 milioni di euro più 10 di bonus, e poi con Joshua Zirkzee, arrivato dal Bologna per 42,5 milioni di euro più 15 milioni al suo agente Kia Joorabchian. Ora potrebbe essere il turno di Osimhen, anche se la clausola rescissoria da 75 milioni di euro rappresenta un punto fermo nella trattativa con il Napoli.

Scambio Hojlund-Osimhen? Un’ipotesi concreta

Negli ultimi giorni, dall’Inghilterra sta emergendo una nuova possibilità: uno scambio tra Osimhen e Hojlund. Lo United potrebbe inserire il giovane attaccante danese nella trattativa con il Napoli per abbassare la cifra cash da investire.

L’idea non è così lontana dalla realtà per due motivi:

Il Napoli dovrà acquistare un nuovo centravanti in estate, con Lukaku che non sembra una prima scelta e Simeone che potrebbe lasciare il club per trovare più spazio altrove.

Hojlund rientra nei parametri del Napoli, sia per età che per ingaggio. Il suo stipendio attuale è di circa 7 milioni di euro lordi all’anno, ovvero meno di 4 milioni netti, una cifra compatibile con la politica salariale del club di De Laurentiis.

Al momento si tratta solo di un’ipotesi, ma il futuro di Osimhen appare sempre più lontano da Napoli e il Manchester United sembra pronto a muoversi concretamente per portarlo in Premier League.