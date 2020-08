Pistocchi critica la politica di De laurentiis sul mercato. Il giornalista ammette di non volersi trovare nei panni di Gattuso.



Maurizio Pistocchi, contrario alla politica di De laurentiis sul calcio mercato. Il giornalista ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, critica la strategia di mercato del Napoli in vista della prossima stagione agonistica.

“E’ dura immaginare che Napoli vedremo l’anno prossimo. Il Coronavirus ha complicato tutto, anche le strategie di mercato delle squadre di massima serie”.



Pistocchi aggiunge: “Il Napoli è senz’altro una squadra che va rinforzata, non ci sono dubbi. Ma sento spesso parlare di cessioni importanti, francamente non vedo tanti giocatori più forti di Koulibaly ed Allan in giro. Questa è la politica che imposta da sempre De Laurentiis, ma con 140 milioni mi domando quali giocatori andrai a comprare, come si muoverà la società? Magari andrà a prendere campioni in erba, ma poi hanno bisogno di crescere. Con questo tipo di politica scordatevi di vincere in breve tempo, non vorrei essere nei panni di Gattuso“.