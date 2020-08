#OutLete, #boicottaLete i tifosi del Napoli contro il rosso dello sponsor sulla nuova maglia del Napoli 2021 griffata Kappa.

Sul web sono circolate le immagini della nuova maglia del Napoli 2021 griffata Kappa. Ai tifosi del Napoli quel rosso sulla scritta dello sponsor proprio non va giù e hanno preso d’assalto i canali ufficiali per far sentire la loro voce.

I tifosi chiedono che la scritta sia bianca come quella degli altri sponsor, (MSC, ndr).

Su Twitter sono partite vere e proprie campagne a colpi di hashtag: #OutLete e #BoicottaLete, che hanno raccolto migliaia di messaggi all’indirizzo di quell’improponibile rosso che rovina il bellissimo azzurro della nuova maglia del Napoli 2021

I TIFOSI CONTRO IL ROSSO SULLA NUOVA MAGLIA

Ecco alcuni messaggi dei tifosi azzurri:

“Per quelli che……: il marchio non puo essere modificato x la legge di mercato. ma la scritta sulle confezioni è blu”.

“Una sciagura”, “non ne possiamo più, rovinata un’altra maglia”.

“Cosa vi costava farla bianca, che si legge anche meglio”?

“l’unico sponsor che non si adegua al colore della maglia”.

“Bastava poco. Invece per due spicci si è capaci ogni anno di fare peggio… Ripeto sponsor provinciali per una società provinciale. Non cresceremo mai”.

“È incredibile come si perdano in un bicchier d’acqua. Anzi, chi vogliamo prendere in giro? Loro lo hanno sempre fatto appositamente per dare risalto in tutti i modi a quello sponsor”.

Questi alcuni dei commenti che si possono leggere sulla pagina twitter A tutela della maglia del Napoli una delle promotrici degli hastag che si stanno imponendo su Twitter, ma anche sulle pagine del club azzurro e dello sponsor, su Instagram e sugli altri social. Moltissimi messaggi di protesta per quel rosso che finisce per rovinare la maglia azzurra.

#OutLete e #BoicottaLete top trend su Twitter

La battaglia a colpi di Hashtag tra i tifosi del Napoli e il rosso dello sponsor sulla nuova maglia del Napoli 2021 sta diventando virale. Gli hashtag #Outlete e #BoicottaLete sono incredibilmente balzati nei top trend di Twitter, addirittura #Outlete risulta al primo posto. Un chiaro segnale da parte di una delle tifoserie più attaccate alla maglia e a tutto quello che essa rappresenta.

Stando le ultime voci provenienti da casa Napoli, la scritta dovrebbe restare rossa, ma chi sa che la protesta messa in atto dai tifosi non cambi lo stato delle cose.