Calciomercato del Napoli in uscita con Allan Marques che dice addio, c’è l’Everton di Carlo Ancelotti che chiama il brasiliano in Premier.

E’ entrato in scena sir Carlo Ancelotti e l’addio di Allan dal Napoli è diventato sempre di più una realtà. Per concretizzarlo servono le firme, il calciomercato lo insegna ma oramai c’è la volontà di tutti di chiudere. La storia del brasiliano in maglia azzurra, purtroppo, era finita già da tempo. Quel mancato passaggio al Psg ha pesato troppo, l’ammutinamento ha dato la mazzata finale. Allan al Napoli non era più quel guerriero in grado di rubare il pallone a qualsiasi giocatore gli passasse di fianco. Questo perché nello sport, la spinta psicologica fa tutta la differenza del mondo.

Addio di Allan al Napoli: le cifre

Quando si arriva in queste condizioni è giusto che le strade si dividano, anche perché ci guadagneranno tutti. Allan potrà giocare di nuovo con quel tecnico che gli aveva dato tanta fiducia, l’Everton potrà avere un signor giocatore e il Napoli farà plusvalenza. Ma quanto costerà Allan all’Everton? Le cifre vengono svelate da Il Mattino, che parla di un investimento dei Toffees di 34 milioni di euro. Un totale a cui si arriva inserendo all’interno “bonus legati all’eventuale accesso alla Champions che è traguardo non proprio alla portata del club inglese. Ed è per questo che il Napoli ha tenuto a lungo il punto”. Ma in questo caso gli avvoltoi citati da De Laurentiis, non potevano essere del tutto ricacciati anche perché l’offerta resta non proprio delle peggiori.

Così a Napoli è tutto pronto per l’addio ad Allan. Secondo quanto rivela Il Mattino l’Everton ha fretta di chiudere “a Premier League inizia il 12 settembre, una settimana prima della serie A. In ogni caso, a Quarto, dove la famiglia del brasiliano vive, è tutto pronto per il maxi trasferimento”.