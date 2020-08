La nuova maglia del Napoli sarà svelata oggi ai tifosi attraverso i social, in questi giorni non sono mancate le polemiche sul colore rosso.

Continua a far discutere la nuova maglia del Napoli che oggi sarà svelata ufficialmente, ma che già nei giorni scorsi aveva fatto parlare di se. Quel colore rosso dello sponsor proprio non riesce ad infiammare la passione dei tifosi, tanto che su twitter si è scatenata una protesta diventata top trend. Ma le polemiche non si sono esaurite, a distanza di giorni sono ancora in tantissimi a chiedere una rimodulazione dei colori. Una cosa impossibile dato che oramai le maglie sono in produzione.

Intanto oggi la nuova maglia del Napoli viene svelata al pubblico, come scrive il Corriere dello Sport. sarà un evento che viaggerà attraverso i social. Ma sarà una giornata intensa lo staff azzurro che parteciperà anche ad un convegno organizzato presso il Palazzetto dello Sport di Castel di Sangro, dove il Napoli si trova in ritiro. Al convegno parteciperà anche Angelo Caruso, sindaco della città abruzzese.