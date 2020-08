Il Napoli pensa alla cessione di Diego Demme. Il centrocampista è arrivato a gennaio scorso, ma può finire già sul mercato.

Quella di Diego Demme per il Napoli sarebbe una cessione strategica. La notizia viene lanciata da Il Mattino. Secondo il quotidiano partenopeo il club azzurro può mettere sul mercato il centrocampista tedesco per fare spazio ad un nuovo acquisto. L’obiettivo principale si chiama Jordan Veretout, che forse in un 4-2-3-1 avrebbe più senso tattico rispetto a Demme. Il centrocampista ex Lipsia è arrivato a gennaio scorso ed è stato subito protagonista, privarsene sembrerebbe una follia, ma l’operazione pare possibile. Ci sta ragionando Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, che prova a sfoltire la rosa prima di affondare il colpo per nuovi acquisti.

Cessione Demme: le valutazioni del Napoli

Attenzione all’operazione che può portare all’addio di Demme: piace a Roma, Fiorentina e Torino ma anche all’estero. È una cessione strategica, che servirebbe a far spazio a Jordan Veretout che, come raccontato da tempo, è uno dei chiodi fissi del Napoli.

Il Mattino fa sapere che sul giocatore ci sono tre club di Serie A tra cui anche la Roma. Il Napoli con il club giallorosso ha messo in piedi una serie di trattative, tutte ancora da definire. Milik è la principale, ma il polacco vorrebbe la Juventus. Cengiz Under piace al Napoli, ma l’obiettivo principale resta Veretout. Il Napoli con la cessione di Demme Con la cessione di Demme farebbe spazio per il centrocampista, non tanto a livello numerico, dato che Allan saluterà tutti per l’Everton, ma proprio a livello tattico. Il centrocampista francese potrebbe farsi preferire in quella posizione davanti alla difesa in un centrocampo a due. L’idea di Gattuso, infatti, è quella di non rinunciare a Osimhen e Mertens e per questo sta provando un nuovo modulo. Prove che continuano quotidianamente a Castel di Sangro.