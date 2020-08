Osimenh ancora in goal durante la partitella di allenamento del Napoli. Gattuso incita Lozano e il messicano va in rete.

Terzo giorno di allenamento per il Napoli a Castel di Sangro. Gli azzurri lavoreranno nel ritiro abruzzese fino al 4 settembre per preparare la nuova stagione 2020/21. Gli azzurri si sono allenati sotto lo sguardo attento di Gennaro Gattuso, allo stadio ‘Patini’.

Mario Rui ha svolto l’intera seduta in gruppo. Fabian Ruiz ha lasciato il campo anzitempo per una leggera lombalgia. Il gruppo è stato diviso in tre torelli con due giocatori al centro: serie di passaggi ad alta intensità, con Gattuso pronto a richiamare chi non lavorava come desiderato.

Successivamente,i giocatori hanno disputato una partitella a pressione e a campo ridotto con ritmi molto serrati. Gialli contro bianchi e arancioni contro Verdi, in relazione al colore della pettorina.

Gattuso ha incitato più volte Hirving Lozano, spronandolo a dare il massimo. Proprio il messicano è andato in rete. Anche Victor Osimhen ha siglato una rete, il gol dell’ex Lille è stato accolto da un boato dai tifosi presenti allo stadio “Patini”.

Molti i cori per il nigeriano dai tifosi presenti. La partitella termina sul risultato di 2-0 a favore dei gialli, a decidere sono stati Lozano e Osimhen.

Nella partita tra arancioni e verdi, invece, reti di Dries Mertens, che sfrutta il compagno di sponda di fianco al palo nell’esercitazione per liberarsi al tiro per un gol facile. Giovanni Di Lorenzo e Piotr Zielinski. Infine, “gialli contro bianchi”: ancora un gol di Osimhen, seguito da quello del capitano Lorenzo Insigne.