Boga al Napoli, De Laurentiis verserà al Sassuolo una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro più uno tra Ounas e Tutino

Dopo le cessioni annunciate, il Napoli partirà con il mercato in entrata. Il club azzurro offrirà 30 milioni di euro più il cartellino di Adam Ounas al Sassuolo per arrivare a Boga. L’esterno offensivo del Sassuolo è la prima scelta per il club azzurro, ma occhio che Giuntoli non molla la pista Under. Il turco può arrivare ugualmente in maglia azzurra. E’ l’indiscrezione lanciata dal collega di Sportitalia, Alfredo Pedullà. Il giornalista che si può senz’altro considerare il primo esperto di mercato in Italia, ripete da settimane che questo affare può andare in porto. Boga è il principale obiettivo degli azzurri per il reparto offensivo.

Jeremie Boga al Napoli. Lo scrive anche l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Secondo quanto riferito dal noto quotidiano sportivo, l’esterno potrebbe trasferirsi in Campania per circa 25 milioni di euro più il cartellino di Gennaro Tutino. Per il Corriere, rispetto alle indiscrezioni di Pedullà, il Napoli spenderebbe di meno ma inserirebbe nell’affare un giovane prodotto del vivaio, un giocatore di valore che l’anno scorso ha dato il suo contributo al buon campionato del Verona (e che aveva stregato l’anno prima il San Vito Marulla di Cosenza). Tutino, che in questo momento si trova in ritiro a Castel di Sangro, è molto gradito a De Zerbi ed è stato dunque individuato dalla dirigenza neroverde come il nome giusto per sbloccare l’affare con il club emiliano. Insomma, è assai probabile che uno tra Tutino e Ounas sarà la chiave per la definizione dell’affare. Sulla base economica, tutto sommato, i due club hanno raggiunto l’intesa.