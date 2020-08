Ultim’ora mercato: sette squadre vogliono Llorente! Ecco chi è disposto a fare carte false per lo spagnolo

Sportitalia, Pedullà sul futuro di LLorente: ci sono 7 squadre sullo spagnolo. Il Genoa potrebbe essere in pole position

Genoa, Parma e Benevento. Sono queste le tre società che stanno corteggiando con insistenza Fernando Llorente. Oltre alle italiane ci sono anche due club dalla Liga, uno di Bundes e uno di Premier. Il centravanti spagnolo ex Juventus e Bilbao, malgrado una stagione avara di soddisfazioni, è al centro di numerose trattative. Deve solo decidere dove andare perché al momento non c’è una squadra che sembra in vantaggio sulle altre. Lo riferisce il collega di Sportitalia Alfredo Pedullà.

Insomma, Pedullà di Sportitalia è stato chiaro: tutti vogliono Llorente. Nonostante i dubbi legati a un rendimento non proprio da top player, il Genoa ha una sola grande certezza: che lì davanti manca chi la butta dentro. Secondo i giornalisti di Fantagazzetta i rossoblu vogliono accaparrarsi il centravanti napoletano e sarebbero in vantaggio sulle altre. In Liguria l’unico certo di rimanere è Favilli. La dirigenza genoana prenderà altri altri 2 se non 3 attaccanti (qualora, come sembra, il neo tecnico Maran voglia giocare col 4-3-1-2).

Il Genoa sa che potrà prendere Llorente senza dover sborsare un solo euro per il cartellino. Il nove dei partenopei si svincolerà e non ci saranno problemi per l’ingaggio anche perché il giocatore è ben disposto a perdere qualcosa pur di essere ancora protagonista ai massimi livelli. Occhio però alla soluzione “nostalgica”. C’è anche il Bilbao che tenta Llorente per un ritorno che già scalda il cuore pulsante del nuovo San Mames.