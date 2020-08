Reina flirta con l’aquila Olimpia e i tifosi napoletani non ci stanno. Si scatena il putiferio sui social tra le due tifoserie

Reina sposa la Lazio e fa infuriare i napoletani con un tweet. Si scatena il putiferio tra le due tifoserie

Pepe Reina è un nuovo giocatore della Lazio. L’ex portiere del Napoli è pronto per l’ennesima avventura lontano dal capoluogo partenopeo (lontano relativamente visto che Roma è dietro l’angolo). Il portiere spagnolo è arrivato ieri sera a Roma e ha pernottato in un albergo a Ponte Milvio. Per Reina, che ha lasciato il Milan a parametro zero, inizia dunque una nuova esperienza con il club caro al presidente Lotito. Sarà lui il vice di Strakosha. Curioso che Reina abbia accettato di fare il portiere di scorta ovunque meno che a Napoli. Questione di ingaggio, senz’altro. Come si può mettere bocca sulla scelta di un professionista? E’ impossibile viste e considerate le dinamiche del football contemporaneo. Il giocatore si è già messo in viaggio verso il ritiro di Auronzo di Cadore. Darà esperienza e grinta a uno spogliatoio che ha sicuramente bisogno di un leader carismatico. Dopo il lockdown la Lazio, complice una rosa non all’altezza delle rivali, ha pagato dazio. Anzi, il collettivo capitolino è letteralmente crollato.

Dopo l’annuncio, Reina pubblica sui suoi canali social una foto di un’aquila (simbolo della Lazio) con questa didascalia: “Pronto a volare per la Lazio. Piacere di conoscerti, Olimpia”. Inutile dire che lo slogan non è piaciuto affatto ai tifosi del Napoli. Molti sostenitori azzurri non hanno gradito l’endoresement del portiere agli “odiati” rivali. Ne è seguito il più classico dei catfight su facebook e twitter tra partenopei e biancocelesti.