Milik alla Juventus? Niente da fare. Pedullà svela le strategie di mercato della vecchia Signora e il polacco non è più contemplato

Milik è uno dei nomi caldi in uscita dal Napoli insieme ad Allan e Koulibaly. Queste sono le ultime di mercato che riguardano il polacco secondo le indiscrezioni raccolte dal giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà: “Ronaldo ha chiesto alla Juventus di tentare il tutto per tutto per Benzema, ma non credo che ci siano margini per imbastire una trattativa. Il tentativo è stato fatto ma i costi sono molto alti e al momento il semaforo è rosso. Malen del PSV, invece, è una pista molto concreta per il mercato della Juventus.

Dzeko resta in cima alla lista dei desideri, ma non è detto che il centravanti bosniaco scelga la Juve (può restare a Roma o virare in direzione Inter). Se Dzeko va via la Roma si fionderebbe subito su Milik.

La Juventus vorrebbe Milik (che a sua volta vuole solo la Juve a costo di restare fermo un anno), ma non è una priorità. A Pirlo piace anche Morata. Il centravanti è felice all’Atletico Madrid ma è sempre rimasto molto legato all’ambiente bianconero e tornerebbe volentieri a casa. L’agente di Morata, tale Juanma Lopez, è in vacanza a Ischia e domani con la sua barca andrà da Morata che invece si trova a Capri. I due avranno un mini summit di mercato”.