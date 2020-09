Tantissimi cori per Koulibaly dal ritiro del Napoli. Il senegalese è in procinto di trasferirsi la Manchester City, ma i fans azzurri sperano ancora che resti.

Koulibaly potrebbe lasciare Napoli per accasarsi al Manchester United. Gli inglesi aspetteranno una risposta dal Napoli per Koulibaly fino al 15 settembre, altrimenti virerà su altri obiettivi.

Aurelio De Laurentiis ha commentato la trattativa City-koulibaly aprendo alla cessione del fortissimo centrale senegalese: “D’ora in poi quando ci saranno offerte importanti cederemo tutti. Ho capito che in questo Paese (che non garantisce nulla) bisogna vivere alla giornata. Quando mi sono state offerte 110 milioni di sterline sono stato scorretto nei confronti dei tifosi. Stessa cosa con Allan, anche se lì era stata una sorta di protezione per Ancelotti“.

Intanto Koulibaly continua ad allenarsi agli ordini di Gennaro Gattuso. Anche nella oggi da parte dei tifosi si sono registrati tantissimi cori per Koulibaly, il pubblico gli ha pregato di restare e lui ha salutato i tifosi con il solito cenno affettivo.

Non è un mistero l’attaccamento di Koulibaly a Napoli, ma la legge del mercato molto spesso non guarda ai sentimenti.

I tifosi hanno incitato anche Victor Osimhen, diventato il nuovo beniamino del popolo azzurro. Durante la seduta di allenamento, Osimhen è stato sollecitato più volte da Gattuso. Il tecnico tiene molto al suo inserimento nel gruppo azzurro in vista della prossima stagione agonistica, che si appresta ad iniziare.

Domani contro il Teramo è probabile che il Napoli giochi con il 4-2-3-1, le amichevoli sono occasioni per provare nuovi moduli.