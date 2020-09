Video – Osimhen saluta i tifosi del Napoli: “Felice di essere qui”

Victor Osimhen saluta i tifosi del Napoli attraverso un video apparso sul profilo instagram della SSCN: “Felice di essere qui”.

Dopo la presentazione ufficiale avvenuta a Castel di Sangro torna a parlare Victor Osimhen, lo fa attraverso un video apparso sui canali social del Napoli. Il calciatore ha salutato tutti i tifosi azzurri, di cui è diventato già beniamino. Si, perché la vera star del ritiro è proprio lui. Il nigeriano è stato il colpaccio del mercato estivo del Napoli. Con un valore di circa 80 milioni di euro è diventato l’acquisto più costoso della storia azzurra.

I tifosi del Napoli si aspettano tanto da lui e nella primissima uscita (contro una squadra di Eccellenza) ha comunque fatto vedere delle ottime doti. Certo Osimhen dovrà affrontare prove ben più difficili per convincere i tifosi, ma in tanti già sperano di aver trovato un nuovo bomber.

Osimhen: nel video il saluto ai napoletani

“Ciao Napoletani. Sono felice di essere qui e non vedo l’ora di vedervi. Ciao” ha detto brevemente un emozionato Osimhen davanti alla camera. Un saluto veloce, ma ha espresso un concetto di cui già aveva parlato, ovvero la voglia di sentire il calore del pubblico. Osimhen è stato acclamato durante il ritiro e l’agente ha sempre detto che tutta questa attesa non fa altro che caricare il calciatore. Dunque una spinta positiva per l’attaccante nigeriano, che purtroppo non potrà ancora assaggiare il calore del San Paolo a causa delle norme anti covid.

Per ora i napoletani possono far sentire il loro calore ad Osimhen attraverso i commenti del video, ma anche con gli applausi dagli spalti a Castel di Sangro. I posti sono contingentati anche in questo caso, ma i tifosi presenti fanno sentire tutta la loro carica. Ora si attende la prossima amichevole, in programma venerdì prossimo, per vedere di nuovo in campo Osimhen.