Ecco come giocherebbe oggi il Napoli di Gattuso

Come giocherebbe oggi il Napoli di Gattuso. In attesa che il mercato definisca acquisti e cessioni, gli azzurri possono contare su giocatori di tutto rispetto.

Si apre ufficialmente il calciomercato, ma sono già i tanti colpi, tra Gennaio e Agosto messi a segno da Aurelio De Laurentiis. A Castel di Sangro agli ordini di Gattuso si sono visti pochi volti nuovi e alcuni giocatori tornati da fine prestiti.

Il Napoli continua a lavorare sul mercato, la regola di De Laurentiis è: “Prima cedere poi comprare“. Tengono banco le questioni relative a Milik e koulibaly, mentre Allan si è accasato all’Everton dell’ex Ancelotti.

L’attaccante polacco sembrava vicinissimo a vestire la maglia della Juventus, ma il comportamento dei bianconeri ha indispettito il patron azzurro che ha minacciato di tenere Milik fermo in tribuna.

Per Arek si è aperta la pista Roma. Sono tanti i giocatori coinvolti, Arek Milik, Cengiz Ünder ed Alessio Riccardi. Il polacco ha sempre la Juve come principale obiettivo, ma gli agenti lavorano per convincerlo ad accettare l’offerta giallorossa.

Per Ünder sarebbe una grande occasione per rilanciarsi lontano dalla capitale. A lui piace l’opzione Napoli, così come a Gattuso piace proprio il turco. Infine c’è Riccardi (2001), ottimo prospetto. Il tutto non sarà imminente perché c’è da sbloccare sia il giro di attaccanti che i dettagli da inserire nella trattativa Napoli-Roma.

Koulibaly in settimana potrebbe approdare al Manchester City, Guardiola stravede per lui, il Napoli si è cautelato bloccando Marcos Senesi, difensore centrale del il Feyenoord.

Il mercato del Napoli è un cantiere aperto, il solo Osimhen non basta per puntare alla qualificazione diretta in Champions League come annunciato da Gattuso.

ECCO COME GIOCHEREBBE OGGI IL NAPOLI

Se il calciomercato finisse oggi ecco come giocherebbe il Napoli.

Acquisti – Osimhen, Rrahmani, Petagna

Cessioni – Callejon, Karnezis, Manzi, Palmieri, Liguori, Allan (* in attesa di ufficialità)

*in rosso i nuovi arrivi