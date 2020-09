Marcos Senesi al Napoli e Koulibaly al city. Il Napoli ha chiuso per il difensore italo argentino. kalidou vicinissimo all’addio.

“Il Napoli ha chiuso per Marcos Senesi“, lo annuncia la redazione sportiva di Radio Marte. Il club di Aurelio De Laurentiis ha bloccato il difensore del Feyenoord. L’italo-argentino sarà tesserato ufficialmente dopo il trasferimento di Kalidou Koulibaly al Manchester City. Secondo le ultime voci il trasferimento del centrale senegalese dovrebbe avvenire nel giro di qualche giorno.

Chi è Marcos Senesi

Il Napoli ha bloccato Marcos Senesi, il difensore dovrà sostituire Koulibaly, uno dei centrali più forti in assoluto. Al giovane argentino spetta un compito gravoso in una piazza calda. Marcos Senesi centrale del Feyenoord è stato premiato come migliore difensore centrale del campionato olandese.

Di nazionalità argentina (ma con passaporto italiano), 23 anni appena compiuti, il difensore centrale è uno dei giocatori che meglio si sono messi in mostra quest’anno.

In Eredivisie ha giocato 16 partite segnando anche una rete. Il costo del cartellino è di 20 milioni. Una cifra da cui, in questo momento, i biancorossi non vogliono scendere.

In Serie A era seguito da Inter e Atalanta, ma il club di Rotterdam ha rifiutato le proposte di Getafe e Siviglia, che hanno offerto 15 milioni di euro più 2 di bonus. Una cifra considerata troppo bassa per chiudere la trattativa.

Con l’arrivo di Marcos Senesi, il Napoli continua l’opera di ringiovanimento della rosa, cominciata a gennaio.

Le altre trattative del Napoli

Il Napoli dopo aver bloccato Senesi, sta chiudendo con l’Everton per Allan, la firma con la società guidata da Carlo Ancelotti si avvicina sempre di più. Trovata l’intesa anche per l’ingaggio: ormai manca solo il nero su bianco.

Giuntoli sta trattando con la Roma, Veretout. Il mediano francese, al di là delle smentite pubbliche arrivate di recente dal suo procuratore, potrebbe concretamente vestire la maglia azzurra.

Il club azzurro con la Roma ha imbastito una trattativa anche per Milik. I giallorossi, offrono Cengiz Under e 10 milioni per il centravanti polacco del Napoli. Aurelio De Laurentiis chiede 20 milioni per concludere.