Aurelio De Laurentiis cederà Kalidou Koulibaly al Manchester city solo per una cifra pari a 90 milioni di euro, lo scrive Sportmediaset.

Colpo di scena nel mercato del Napoli con De Laurentiis si impunta nella cessione di Koulibaly. Secondo il portale sportmediaset il patron azzurro vuole 90 milioni di euro per cedere il suo difensore. De Laurentiis aveva lanciato la stoccata agli ‘avvoltoi’ facendo sapere che non avrebbe fatto sconti. Dunque i 70 milioni paventati fino ad a questa mattina, ritornerebbero al mittente. La richiesta del Napoli sta rallentando la trattativa anche perché il City non ha intenzione di sborsare quella cifra, soprattutto dopo l’acquisto di Nathan Ake. Il calciatore intanto ha già l’accordo con il club di Guardiola, pronto ad assicurargli un ingaggio da 12 milioni di euro a stagione più i diritti d’immagine. Uno scatto in avanti non da poco per il difensore senegalese che a 29 anni è orientato a trasferirsi in Premier League.

Koulibaly al City: De Laurentiis incontra l’agente

Molto importante in questo momento è la fase di intermediazione da parte dell’agente del calciatore. Fali Ramadani sta lavorando per portare Koulibaly al Manchester City, ma anche per sbloccare Ghoualm al Wolverhampton. Un lavoro che va avanti oramai da settimane. Ci vorrà pazienza per scardinare le resistenze del numero uno del Napoli, ma anche per spingere il club inglese ad alzare l’offerta.

Secondo Sportmediaset la prossima settimana può essere quella decisiva. A Capri ci sarà un incontro tra Aurelio Laurentiis e Ramadani per la cessione di Koulibaly. Il procuratore potrebbe portare un’offerta di 75 milioni di euro, quella viene ritenuta la cifra massima che il City vuole spendere per il giocatore. A questo punto il Napoli dovrà fare una scelta, resistere e tenersi il giocatore, aspettando magari un rilancio in extremis, oppure cedere. Intanto Giuntoli ha già bloccato in Olanda il sostituto di Koulibaly.