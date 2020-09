Serie A, campionato e Coppa Italia: tutte le date ed i criteri

Tutte le date del campionato di Serie A 2020/21 e quelle della Coppa Italia. Criteri e paletti nel sorteggio, tutte le specifiche.

Domani 02 settembre 2020 alle ore 12 sarà sorteggiato il nuovo calendario di Serie A, ma le date, così come quelle della Coppa Italia, sono già note. Il campionato della Serie A Tim 2020/21 comincerà sabato 19 settembre 2020 e si concluder domenica 23 maggio 2021. Sono previste partite mercoledì il 16 e il 23 dicembre, il 6 gennaio, il 3 febbraio, il 21 aprile e il 12 maggio. Ci saranno inoltre tre interruzioni durante la stagione, per permettere alla Nazionale di Roberto Mancini di disputare incontri in vista degli Europei di calcio. La Serie A si fermerà l’11 ottobre, il 15 novembre e 28 marzo.

Oltre alle date del campionato di Serie A e della Coppa Italia, ci sono anche i paletti con cui sarà stilato il calendario della massima serie. Non vi potranno essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone; nel caso in cui vi siano due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta; è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per Genoa e Sampdoria, Inter e Milan, Juventus e Torino, Lazio e Roma fatta eccezione per l’ultima giornata (biancocelesti e giallorossi dovranno giocare in trasferta per l’indisponibilità dello Stadio Olimpico di Roma a partire dal 18 maggio 2021, in vista della gara inaugurale di Euro2020. Rese note le date della Serie A si passa a quelle della Coppa Italia. Il Napoli è la detentrice di questo trofeo e si giocherà al Supercoppa Italiana con la Juventus.

Coppa Italia: le date

Primo turno eliminatorio mercoledì 23/09/2020

Secondo turno eliminatorio mercoledì 30/09/2020

Terzo turno eliminatorio mercoledì 28/10/2020

Quarto turno mercoledì 25/11/2020

Ottavi di finale mercoledì 13/01/2021

Ottavi di finale mercoledì 20/01/2021

Quarti di finale mercoledì 27/01/2021

Semifinali (andata) mercoledì 10/02/2021

Semifinali (ritorno) mercoledì 03/03/2021

Finale mercoledì 19/05/2021