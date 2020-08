Il Napoli con un video ha svelato la nuova maglia per la stagione 2020/21 la Kombat Pro 2021 della Kappa. Emozione e tradizione nelle immagini.

La nuova maglia del Napoli viene presentata con un video sui social. La casacca azzurra firmata Kappa ha fatto discutere, ma resta sempre il sogno di ogni bambino che tifa Napoli e calcia un pallone. Il colore rosso resta, ma la passione non riesce a scemare. La SSCN ha svelato la maglia attraverso i suoi canali social ed in pochi minuti ci sono state centinaia di interazioni con i vari post. C’è attesa per conoscere anche le altre casacche, ma quella azzurra si può già ammirare.

Il video che presenta la nuova maglia del Napoli è un omaggio alla città, ma anche ai suoi campioni. Presenti Dries Mertens, napoletano di acquisizione, ma anche Lorenzo Insigne. Il capitano è diventato simbolo del nuovo corso azzurro. Ma nel finale c’è spazio anche per Milik, autore del rigore decisivo che ha regalato la Coppa Italia 2019/20 agli azzurri. Nelle immagini si gioca a calcio tra i vicoli di Napoli, in quell’essenza di napoletanità che rende il capoluogo partenopeo posto unico e inimitabile in tutto il mondo.

Il video della presentazione della nuova maglia del Napoli, la Kombat Pro 2021, fonde calcio, passione e città. Un connubio inscindibile per qualsiasi tifoso. Perché a Napoli il calcio non è solo divertimento, ma una sorta di fede vera e propria. ‘Devozione’ che viene rappresentata dalla maglia, vero simbolo di un estremo amore da parte del popolo azzurro.