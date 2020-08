Il Napoli riparte a Castel di Sangro: Insigne il leader

Il Napoli oggi alle 17 a Castel di Sangro in Abruzzo comincerà la preparazione atletica in vista della stagione 2020/21.

Sarà Lorenzo Insigne il leader del Napoli che a Castel di Sangro farà partire la nuova stagione, strana a dir poco. In pratica dopo poche settimane dall’ultimo match di Champions League (disputato ad agosto) gli azzurri scenderanno di nuovo in campo. Causa covid il calcio, il mondo, è cambiato. Bisognerà adattarsi, almeno per il momento. Così il Napoli mette in campo voglia e sorrisi, quelli visti ieri durante il pre raduno allo stadio San Paolo di Napoli, test per tutti e poi oggi si va in Abruzzo.

Come sottolinea il Corriere dello Sport sarà Insigne il leader del Napoli a Castel di Sangro, con quella fascia di capitano oramai sul braccio ed una stagione tribolata oramai alle spalle. L’ammutinamento è stato l’apice del caos, rientrato anche grazie ad una assunzione di responsabilità del numero 24 azzurro che proprio da quell’episodio sembra maturato. Ci ha messo la faccia quando serviva, ha dato sempre tutto in campo.

Ora il capitano dovrà guidare la truppa in ritiro, un organico che vede anche i vari Younes, Milik e Ciciretti, calciatori destinati ad andare via da Napoli così come Allan e Koulibaly. Insomma la rosa cambierà profondamente. Il Napoli ed Insigne a Castel di Sangro non ritroveranno più Callejon, fedele compagno di 7 stagioni, lo spagnolo ha salutato tutti ed è vicino al Villareal. Però ci sarà victor Osimhen volto nuovo e si spera devastante dell’attacco del Napoli. Altri calciatori arriveranno nelle prossime settimane, ma in questo mercato, che comincia ufficialmente il 1° settembre, ci vorrà tantissima pazienza. Molti esperti dicono che lo scambio di calciatori sarà inferiore rispetto agli altri anni, a causa della crisi economica derivata dalla pandemia. Il Napoli i rinforzi li sta cercando e settembre pare essere il mese giusto per affondare il colpo.