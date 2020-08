Corriere dello Sport – Addio ad Allan e Koulibaly: si chiude

Sono sempre più vicini gli addii di Allan Marques e Kalidou Koulibaly. Il centrocampista va all’Everton, sul difensore c’è il Manchester City.

Allan e Koulibaly sono oramai vicini alla cessione, non semplice piazzare i due calciatori ma le trattative vanno avanti a ritmo serrato. Il Napoli vuole lasciarli andare, oramai ha capito che con loro si è chiuso un ciclo e se non dovessero accadere dei clamorosi ribaltoni, entrambi lasceranno la squadra azzurra. Nel caso di Allan l’addio è veramente molto vicino, mentre per Koulibaly si continua ancora a trattare ma il Manchester City è entrato nell’ordine di idee di prendere il giocatore. I prossimi saranno giorni decisivi per il futuro del brasiliano, che oramai ha scelto l’Everton nel suo futuro, sperando di andare da Carlo Ancelotti per ritrovar lo smalto perduto. Per il difensore bisognerà pazientare, il City ha chiesto fino a settembre, ma il Napoli vorrebbe chiudere prima anche perché Gabriel è oramai sfumato. Resta Thiago Silva sullo fondo, un’idea intrigante per spessore e qualità.

Cessioni Allan e Koulibaly: le ultime

Koulibaly? Ci saranno (almeno) settanta milioni di buoni motivi per farsene una ragione e comprendere che ci sono separazioni indispensabili. Ha la valigia pronta anche Allan, che ha scelto l’Everton e Ancelotti e attende semplicemente che quella forbice tra i club (ancora dieci milioni), si riduca fino ad azzerarsi. Milik è rimasto incantato da una «Vecchia Signora» ma il polacco è consapevole degli apprezzamenti che gli sono arrivati dalla Roma e vuole semplicemente capire cosa potrà esserne di lui, per decidere.

Quanto scrive il Corriere dello Sport su Allan e Koulibaly fa capire anche quanto potrebbe incassare il Napoli da queste due cessioni. I settanta milioni di euro del City porteranno con se sicuramente qualche bonus, mentre per Allan il prezzo giusto pare quello di 30 mlioni. Insomma ballano 100/110 milioni di euro, mica bruscolini.