Ciao Ciao Younes: il tedesco sta per firmare per un altro club di Serie A

Younes lascia il Napoli: dovrebbe andare al Genoa. Il calciatore sta valutando la possibilità di vestire il rossoblu

Amin Younes, attaccante esterno del Napoli che per la verità non ha mai convinto pienamente in maglia azzurra, è in partenza. E’ uno di quei calciatori che dovrà lasciare l’azzurro. Secondo quanto riferito sul proprio sito dal collega di Sportitalia Alfredo Pedullà (forse il principale esperto di mercato in Italia) nelle ultime ore è arrivata una richiesta ufficiale da parte del Genoa di Preziosi. Il patron dei rossoblu vuole proprio il tedesco ex Ajax per rafforzare il reparto offensivo dei liguri.

Un reparto che nel corso della passata stagione è stata una vera e propria croce. Il Genoa non segnava mai e se ha raggiunto la salvezza lo deve alla qualità dell’ex azzurro Pandev. Ma torniamo a Younes. Amin, per la verità, è al centro di tanti movimenti di mercato. Il giocatore sta valutando la proposta del Genoa, ma non è detto che sia questa la sua destinazione. La trattativa potrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni. Sono tanti i giocatori in uscita dal Napoli