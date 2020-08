Thiago Silva contatto con Gattuso, il Napoli fa la prima mossa

Thiago Silva lascerà il Psg e c’è stato un contatto con Gennaro Gattuso tecnico del Napoli, gli azzurri cercano un difensore.

Sfumato, quasi definitivamente Gabriel, il Napoli punta Thiago Silva che ha già avuto un contatto con Gennaro Gattuso. La notizia viene riportata dal sito specializzato Le Bombe di Vlad che scrive: “Classe 84′, Thiago Silva è sicuramente un difensore di esperienza e di grande affidamento anche se non più giovanissimo. L’elemento importante che trapela dalle nostre fonti di informazione è l’apertura da parte del Napoli alla trattativa nonostante l’età. Il club partenopeo è pronto a stanziare una cifra di 5,5 milioni per due anni.

Thiago Silva in Italia è cercato anche dalla Fiorentina su tutte, è tentato da un possibile affascinante ritorno al Milan, ed è stato offerto dal suo agente anche al Chelsea in Premier League. Non è esclusa neanche la clamorosa ipotesi di un rinnovo con il PSG: se ne saprà di più dopo la finale di Champions League che attende i parigini contro la corazzata Bayern Monaco. Intanto va registrato il forte inserimento del Napoli per Thiago Silva, con l’avallo di Gattuso ed Adl. Seguiranno aggiornamenti“.

Il difensore brasiliano è di sicuro affidamento e lo si è visto anche in questo ultimo scorso di Champions League, in cui ha dominato l’area di rigore. Il Napoli sta cercando un sostituto nel caso vada via Koulibaly, oramai sempre più vicino al Manchester City. Anche Nikola Maksmimovic ha chiesto la cessione, quindi sul mercato dei difensori il club azzurro deve sicuramente fare qualcosa. Thiago Silva al Napoli sarebbe un ottimo affare per il presente, Gattuso lo conosce bene ed il brasiliano potrebbe portare alla retroguardia partenopea anche tanta esperienza europea. E’ vero non è più giovanissimo, ma in termini di qualità può ancora dire la sua. Il primo contatto c’è stato, ora bisogna capire come evolve la situazione.