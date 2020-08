Repubblica – Gabriel al Napoli, affare saltato: ecco i motivi

Gabriel Magalhaes andrà all’Arsenal e non al Napoli, l’affare appare irreparabilmente saltato. Il giocatore ha svolto anche le visite mediche.

Era praticamente tutto fatto, accordo con il giocatore e con li Lille. Gabriel doveva solo firmare con il Napoli, poi non è stato affondato il colpo. Così gli azzurri hanno perso (quasi definitivamente) quel difensore su cui avevano puntato fin dal principio. I motivi del mancato arrivo di Gabriel li spiega Repubblica.

Il sorpasso è ormai quasi certo. Gabriel Magalhaes, difensore centrale del Lille da tempo nel mirino del Napoli, giocherà invece nell’Arsenal nella prossima stagione, salvo colpi di scena: in Inghilterra non hanno più dubbi, il difensore mancino ha anche svolto le visite mediche con i Gunners a Londra. Il Napoli con il direttore sportivo Giuntoli lo aveva prenotato ma non è riuscito ancora a cedere Koulibaly e Maksimovic. Entrambi restano sul mercato e solo a quel punto il club azzurro potrebbe prendere un rinforzo nel reparto arretrato che al momento conta Manolas, Rrahmani e Luperto. Teoricamente anche Di Lorenzo può essere schierato da centrale, come già accaduto nel corso di questo campionato, soprattutto se dovesse restare Hysaj, alternativa per la fascia destra. Il mercato in difesa, dunque, è condizionato dalle cessioni.

Senza Gabriel il Napoli dovrà fare le sue valutazioni per la difesa. Tenere Koulibaly potrebbe essere un’opzione se non arriva l’offerta giusta, ma il senegalese è sempre in lista di sbarco, anche se il Manchester City ha chiesto di attendere fino a settembre per prendere il calciatore. Inoltre se dovesse andare via Maksimovic servirebbe comunque un altro difensore, per evitare di ritrovarsi in emergenza come la scorsa stagione. La situazione si fa delicata, con l’Arsenal che è vicinissima ad annunciare Gabriel, beffando di fatto il Napoli che da tempo aveva puntato la sua attenzione sul difensore brasiliano.