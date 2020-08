Sokratis in orbita Napoli. Gattuso gradisce, Arsenal pronto a liberarlo

Sokratis Papastathopoulos al Napoli diventa opzione concreta, il club di De Laurentiis punta il difensore 32 enne dell’Arsenal.

Oramai Cristiano Giuntoli ha detto addio a Gabriel che va all’Arsenal, così il Napoli si fionda su Sokratis. Opzione che era stata già valutata nel caso fossero stati ceduti sia Kalidou Koulibaly che Nikola Maksimovic. Per ora i due difensori sono ancora in rosa, anche se entrambi possono lasciare la formazione di Gattuso. In realtà si ci attendeva che almeno Koulibaly lasciasse Napoli molto prima, invece i tentennamenti del Manchester City hanno fatto cambiare il mercato partenopeo. Perso Gabriel ora per il Napoli c’è Sokratis, esperienza e sostanza per la difesa ma con un’età molto più avanzata rispetto al collega brasiliano.

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, il difensore ha già avuto la ‘benedizione’ da parte del suo ex compagno di squadra Gennaro Gattuso con il quale ha già “avuto modo di chiacchierare a lungo, tra mercoledì e giovedì. La sua è una opzione percorribile, che eventualmente consentirebbe di avere doppioni per ognuno dei ruoli. Non avendo ansia, ci sarà modo per risentirsi ancora e definire, eventualmente, i cosiddetti dettagli“.

Sokratis al Napoli: la situazione

Al momento il club di Aurelio De Laurentiis è impegnato a sfoltire la rosa. Domani comincia il ritiro precampionato, con tutti i giocatori che si ritroveranno a Castel Volturno per effettuare i test per il coronavirus, poi lunedì si parte per Castel di Sangro. In questo complicato mercato nell’era covid bisogna avere pazienza. Quindi Gattuso partirà con i rosa Kulibaly e Maksimovic che sono vicini alla partenza, ma il Napoli ha puntato Sokratis qualora uno dei due dovesse andare via. L’Arsenal dopo aver preso Gabriel può lasciar partire il difensore greco ed anche il calciatore accetterebbe di buon grato la soluzione partenopea, si attendono sviluppi sulla trattativa.