Professor Mirone: “Petagna salta parte del ritiro, piano personalizzato”

Il professor Mirone parla di Andrea Petagna e della situazione coronavirus attraverso le pagine de Il Mattino.

Ordinario di Urologia della Federico II, il responsabile degli screening attraverso i tamponi Covid-19 per i giocatori e lo staff del Napoli, il professor Mirone fa il punto sulla questione Petagna: “Il ragazzo sta benissimo, bruciava dalla voglia di andare in ritiro. Scalpita, ma noi rispetteremo le norme: a causa della positività riscontrata, salterà il ritiro nei giorni in cui dovrà essere in quarantena. Mister Gattuso ed il dottor Canonico stanno già provvedendo ad una preparazione domiciliare per Petagna. L’attaccante si allenerà a casa nel migliore dei modi“.

Intanto domenica il Napoli si radunerà per effettuare tutti i test prima di partire il giorno successivo alla volta del ritiro di Castel di Sangro: “Spero fili tutto liscio, c’è anche un pizzico di scaramanzia (ride, ndr). Il rischio esiste, sono ragazzi di 25-30 anni per i quali dopo un duro lockdown, dopo una ripresa agonistica che li ha messi a dura prova, il tentativo di un’estate più libera c’è stata, ne siamo consapevoli. Il rischio di qualche positività potrebbe esserci” dice Mirone.