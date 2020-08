Il Mattino – Ghoulam piace al Wolfsburg, interesse anche alla Francia

Il destino di Faouzi Ghoulam è lontano da Napoli, il calciatore piace al Wolfsburg ma c’è interesse anche in Francia e Premier League.

Per il Napoli riuscirà a piazzare Faouzi Ghoulam sul mercato è una priorità, ma non sarà semplice. Il giocatore percepisce 2,4 milioni di euro a stagione e quindi il suo ingaggio diventa una variabile non da poco in una trattativa. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna de Il Mattino per Ghoulam si è fatto avanti il Wolfsburg che ha chiesto informazioni sul terzino algerino. Il suo agente sta lavorando per piazzarlo in Premier League, destinazione che sarebbe gradita al calciatore. Dalla Francia, scrive il quotidiano partenopeo, ci sono dei club interessati ma per ora nessuno ha affondato il colpo.

In caso di cessione al Wolfsburg di Ghoulam, oppure ad altre società, il Napoli sta cercato un’alternativa. Il primo nome è sempre quello di Sergio Reguilon che si gioca la finale di Europa League col Siviglia contro l’Inter di Conte. Dopo la gara di questa sera il calciatore avrà più tempo per decidere il suo futuro, che dipende dal Real Madrid. Florentino Perez detiene il cartellino del giocatore e vorrebbe cederlo a titolo definitivo, non in prestito come chiede il Napoli. L’alternativa è il giovane Karbownik del Legia Varsavia: 19 anni e la necessità di crescere, sarebbe una opzione low cost che permetterebbe al Napoli di investire più soldi per calciatori in altre zone del campo.

L’interesse del Wolfsburg per Ghoulam fa capire comunque che il calciatore è seguito sul mercato, una buona notizia visti i recenti infortuni che hanno tenuto fuori il terzino algerino. Se dovesse scegliere personalmente il calciatore andrebbe a giocare in Premier League. Il suo agente sta cercando di trovargli una squadra che possa corrispondergli anche un buon ingaggio, magari molto simile a quello del Napoli.