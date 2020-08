La Juventus vuole sfruttare tutti i suoi esuberi per soddisfare le proprie necessità di calciomercato. Il Napoli è “avvisato” per Milik

CALCIOMERCATO NAPOLI E JUVENTUS – Arek Milik rifiuta tutto. La Roma? Manco a parlarne; lui vuole solo la Juventus. E’ questa l’unica certezza del calciomercato in uscita del Napoli dal momento che si tergiversa, e non poco, sulla cessione di Kalidou Koulibaly (affare questo che starebbe compromettendo anche l’entrata del brasiliano Gabriel). Ma torniamo agli “ipotetici” affari tra Napoli e Juventus.

Le mille vie del calciomercato. Quanti intrecci tra Napoli, Juventus e Roma. Daniele Rugani e Cristian Romero, due tesserati bianconeri che tornano alla casa madre dopo il prestito al Genoa, potrebbero essere utilizzati come pedine di scambio per gli obiettivi di mercato della Juventus. Sembra un paradosso, ma mai come quest’anno la vecchia Signora non ha danaro liquido da investire e punta a ottimizzare il proprio parco giocatori per definire le operazioni in entrata. Questi nomi servirebbero per Dzeko, dal momento che la Roma sarebbe interessata a mettere sotto contratto un secondo centrale dopo Smalling in caso di addio a Fazio (può clamorosamente interessare a Napoli) e Juan Jesus (ora al Cagliari di Eusebio Di Francesco).

L’alternativa è Arek Milik. Milik piace alla Juventus, anzi si può senz’altro riconoscere che il giocatore ha in testa solo la Juventus. Sarebbe finanche disposto ad aspettare un anno pur di vestire l’agognata maglia bianconera. La Juventus, per convincere il Napoli, vorrebbe inserire nello scambio anche Luca Pellegrini di ritorno da Cagliari.