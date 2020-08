Gattuso nelle parole di Jack Bonaventura: il ritratto di un uomo dai grandi valori

GATTUSO RACCONTATO DA BONAVENTURA – Quello che si appresta a essere un ex centrocampista del Milan, Giacomo Bonaventura, ha rilasciato un’intervista a sportweek e tra i vari argomenti trattati ha parlato anche del suo rapporto con l’attuale tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso: “Gattuso somiglia molto a Mihajlovic. Il Mister mi ha fatto sentire veramente importante e io gli ho dato l’anima anzi di più: gli ho dimostrato che di me si poteva fidare. Non voglio dire che sia stato tutto rose e fiori perché non è così. Una volta , per esempio, noi non volevamo andare in ritiro e così io e lui abbiamo discusso, siamo arrivati a fare testa contro testa.

Mi voleva ammazzare. Rino è così: si incazza tantissimo, però è solo un momento. Non porta rancore, finisce tutto lì”. Curiosa questa testimonianza che mette in luce la caratura umana di Gennaro Gattuso. Del resto questo si sapeva già. Come uomo Gattuso ha una sua identità e una sua piena riconoscibilità. E’ stimato e apprezzato da tutti. Come tecnico invece, malgrado le tante esperienze e la straordinaria Coppa Italia vinta proprio a Napoli, è ancora in “formazione” (per sua stessa ammissione)