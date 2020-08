Allan Everton, ci siamo. Pedullà dice che è quasi tutto fatto. Il brasiliano pronto a trasferirsi in Premier League

Allan è davvero a un passo dall’essere. L’annuncio sembra imminente. Il Napoli vuole definire le uscite prima di passare al mercato in entrata. E’ così che Cristiano Giuntoli vuole organizzare quella che potrebbe essere la campagna acquisti più complessa di tutta la sua carriera. Com’è noto, tra i principali nomi al passo d’addio c’è sempre quello di Allan. Secondo quanto affermato dal noto esperto di mercato Alfredo Pedullà il futuro del brasiliano è deve praticamente solo essere ufficializzato. Siamo davvero vicini alla fumata bianca, Allan sarà un nuovo giocatore dell’Everton.

L’esperto di di Sportitalia lo ha comunicato attraverso il suo sito ufficiale. La trattativa prosegue per la verità, ma le parti sono vicinissime a chiudere. Il Napoli ha ricevuto un’offerta da quasi 28 milioni di euro come base fissa (25 milioni di sterline). Giuntoli e De Laurentiis stanno vacillando. Oltre alla parte fissa il Napoli potrebbe anche incassare dei bonus per una parte variabile che si aggira tra i 4 e i 5 milioni di euro. Il Napoli, dice Pedullà, continua a chiedere 40 milioni ma il dado è tratto. Con parte fissa e bonus siamo vicini ai 35 milioni di euro. Si continuerà a trattare, ma la destinazione di Allan è scritta. Voleva solo l’Everton ed è lì che andrà.