Arek Milik ha rotto gli indugi ed è pronto ad accettare la Roma. Al Napoli andranno soldi più due calciatori, tagliata fuori la Juve.

E’ caldissimo l’asse tra Napoli e Roma per portare Milik in giallorosso. Secondo il Corriere dello Sport il calciatore si è convinto a trasferirsi alla corte di Fonseca. L’attaccante polacco ha atteso fino alla fine una mossa della Juventus, ma alla fine ha dovuto cedere. I bianconeri non hanno intenzione di mettere soldi sul piatto e Bernardeschi non vuole vestire la maglia del Napoli, ma giocarsi le sue carte a Torino con Pirlo. Questo ha bloccato di fatto l’affare ed ha allungato i tempi per la cessione di Milik.

Ora Milik alla Roma è un affare sempre più probabile. C’è ancora distanza tra le parti ma si stanno limando i dettagli. Milik chiede a giallorossi 5 milioni di euro, mentre la Roma ne offre 4,5. Secondo Corriere dello Sport al Napoli andrebbero circa 15 milioni di euro cash più Cengiz Under e Alessio Riccardi. Fienga aveva proposto anche i giovani Coric e Antonucci che però non convincono il club azzurro. Intanto nella giornata di ieri il Napoli ha perfezionato anche l’uscita di Allan, il brasiliano andrà all’Everton di Carlo Ancelotti.