Izzo al Napoli: Raiola incontra il Torino, il giocatore apre alla cessione

Armando Izzo al Napoli continua ad essere una possibilità per la retroguardia azzurra, il difensore ha aperto le porte ad una cessione.

Secondo quanto riferisce Tuttosport c’è anche Armando Izzo tra gli obiettivi del Napoli che deve rinnovare la difesa. Il giocatore di proprietà del Torino lo scorso anno non ha impressionato, mentre la stagione prima era stato uno dei migliori difensori della Serie A. Il Napoli lo segue e potrebbe riportarlo a casa. Il calciatore ha aperto alla cessione e gradisce la piazza azzurra, anche perché vorrebbe una “squadra che disputi le coppe europee e anche per questo alcuni mesi fa ha cambiato procuratore affidandosi a Raiola. L’agente in questi giorni ha incontrato diverse società che stanno seguendo Izzo. L’ultima è stata il Napoli, la squadra preferita dal difensore che così tornerebbe a casa”.

Giocare con continuità al Napoli permetterebbe ad Izzo di continuare a sperare nella chiamata della Nazionale di Mancini in vista degli Europei di calcio. Il giocatore del Torino resta uno degli obiettivi del Napoli che sta lavorando alla cessione di Koulibaly. Una volta formalizzato l’addio del difensore senegalese si potrà lanciare l’assalto ad altri obiettivi. Senesi resta uno dei preferiti, ma Izzo è in scia. Giuntoli si tiene aperte più porte, come quella che porta a Sokratis perché Maksimovic vuole restare ma se non si trova l’accordo sul rinnovo non è detto che non possa andare via. A quel punto servirebbero due difensore e quindi due tra Senesi, Sokratis e Izzo potrebbero vestire la maglia del Napoli.

Nei prossimi giorni Raiola vedrà i dirigenti del Torino per parlare proprio del possibile addio di Izzo. L’agente metterà sul tavolo le varie proposte che sono arrivate per il calciatore, in quella sede cominceranno le trattative e si capirà se ci sono le basi per un trasferimento in azzurro del giocatore.