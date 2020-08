Danilo Barbosa piace al Napoli. L’erede di Allan potrebbe essere un altro brasiliano: Giuntoli fatalmente attratto dalla Ligue One

Danilo Barbosa da Simoes Filho, nato in Brasile nel 1996 e attualmente in forza al Nizza, potrebbe essere il nuovo centrocampista di club di Serie A. Tra i vari club interessati ci sarebbe anche il Napoli. Il giocatore è finito al Nizza nel 2018, ma non è nuovo al calcio europeo. Ha militato per tanto tempo al Braga, in Portogallo, squadra nota per un assurdo stadio senza le curve (e per aver perso una finale di Europa League contro il Porto). Danilo Barbosa piace a molti, soprattutto al Napoli secondo gli esperti del noto portale, Tuttomercatoweb. Il suo contratto scade nel 2021.

Danilo Barbosa è un centrocampista di quantità e qualità, abile sia in fase di possesso che di recupero palla. E’ un regista ma anche un interditore. Per gli esperti di tattica si tratta di un vero e proprio jolly (ecco perché ha grande mercato). Sono queste le squadre di A che lo cercano. Secondo TMW c’è la Fiorentina, ma soprattutto il Napoli, che ha appena ceduto Allan all’Everton e deve trovare un degno sostituto (perché non un verdeoro come l’ex guerriero dei partenopei). Anche Diego Demme potrebbe andare via, fermo restando che se arriva una grande offerta per Fabian anche lo spagnolo potrebbe essere annoverato tra i partenti. Il profilo di Danilo Barbosa comunque piace. Il calciatore è sul taccuino di Giuntoli e non è da escludere che alla fila possano aggiungersi anche altre pretendenti. Secondo radiomercato anche le spagnole potrebbero presto tentare l’affondo.