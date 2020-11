Juventus-Napoli, lunedì l’udienza d’appello per ribaltare il 3-0 a tavolino del giudice sportivo e il punto di penalizzazione.

Il Napoli sfiderà il Bologna per recuperare il passo falso commesso contro il Sassuolo. Gattuso ha tenuto la squadra a rapporto nel centro tecnico di Castel Volturno. Il tecnico è molto arrabbiato per le prestazioni altalenanti di alcuni azzurri.

Sul fronte societario, come riporta l’edizione odierna del quotidiano “La Repubblica”, lunedì è confermata l’udienza presso la Corte sportiva d’Appello per ribaltare il 3-0 a tavolino del giudice sportivo e il punto di penalizzazione per la mancata sfida con la Juve. L’udienza sarà svolta in videoconferenza e potrebbe intervenire pure il presidente De Laurentiis.

Il Napoli vuole cancellare il 3-0 a tavolino e il punto di penalizzazione inflitto dal giudice sportivo Mastandrea. Con questo ricorso in appello il Napoli spera di riuscire ad avere ragione, al momento secondo l’avvocato Grassani le sensazioni sono positive. I legali dei partenopei hanno portato altri documenti per dimostrare che la Ssc Napoli ha sempre voluto giocare la gara contro la Juventus, ma è sono stati fermati dalle autorità sanitarie locali.