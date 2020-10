Juventus-Napoli: ricorso depositato, spunta la data della discussione

Aurelio De Laurentiis ha depositato il ricorso del Napoli in corte d’Appello Federale per la partita persa a tavolino con la Juventus.

E’ arrivato all’ultimo giorno utile il deposito del ricorso del Napoli contro la partita persa a tavolino con la Juventus, che ha portato anche un punto di penalizzazione alla squadra partenopea. Il club di Aurelio De Laurentiis è convinto di poter ribaltare la sentenza del giudice sportivo ed è pronto a fare ricorso a tutti i gradi di giudizio per veder riconosciute le proprie ragioni. Anche Gattuso ha parlato di nuovo di Juventus-Napoli dopo la gara vinta col Benevento. Il tecnico ha ribadito che la squadra era più che pronta a giocare quel match. Rispondendo a Mughini il tecnico calabrese ha anche sottolineato tutta la volontà di affrontare i bianconeri, che sono in netta difficoltà, come evidenzia il pareggio col Verona.

A riportare la notizia del deposito del ricorso del Napoli è Repubblica che scrive: “Ha depositato senza apparente fretta — nell’ultimo giorno utile — il ricorso alla Corte d’Appello Federale contro le dure sanzioni inflitte al suo club: compresa la penalizzazione di un punto. La Figc dovrà adesso decidere la data del dibattimento ed è probabile che il prossimo capitolo della telenovela slitti alla prossima settimana, a Roma“.

Con questo ricorso in Appello il Napoli spera di riuscire ad avere ragione, ma al momento le sensazioni non sono positive. Gli avvocati hanno portato altri documenti per dimostrare che la SSCN ha sempre voluto giocare quella gara, ma che stata fermata solo dalle autorità sanitarie locali. De Laurentiis è convinto di poterla spuntare, se non al prossimo grado di giudizio a quelli successivi. Attualmente gli azzurri hanno 11 punti in classifica e sono secondi in classifica dietro il Milan a due punti di distacco. Se si riuscisse ad eliminare la penalizzazione e rigiocare la partita, sarebbe sicuramente un grande vantaggio per i partenopei.