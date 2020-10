Gattuso a muso duro contro Mughini: “E’ importante dargli una risposta”

Gennaro Gattuso tecnico del Napoli al termine del match con il Benevento ha voluto dare una risposta netta e concreta a Mughini.

Non le manda di certo a dire il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso che a Sky ha risposto a Mughini: “Mi ha rinfacciato di fare lo sborone ma non è così. Non siamo stati noi a decidere di non partire. Ho solo detto che in quel momento della stagione, con una Juventus ancora in costruzione, per noi sarebbe stato meglio giocare quella partita“. Insomma le polemiche su Juventus-Napoli non finiscono ancora, anche perché gli azzurri sono pronti ad affrontare l’appello ed altri gradi di giustizia, perché sono convinti di essere dalla parte della ragione.

Così Gattuso oltre a rispondere a Mughini ha voluto anche rimarcare alcuni concetti: “Noi eravamo più che pronti a partire, alle 18.55 eravamo a poro del pullman, poi ci hanno detto che era tutto bloccato. Ora spero solo di poter giocare di nuovo la partita con la Juventus, anche perché voglio vedere la classifica reale, quella che si costruisce con la fatica sul campo. Ora noi abbiamo 11 punti, ma questa non è la verità, perché ne abbiamo collezionato 12 in quattro partite. Quello che vogliamo è solo giustizia“.