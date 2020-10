Napoli double face, ribalta il Benevento con super Insigne

Il Napoli batte il Benevento 2-1 in rimonta grazie ai gol di Lorenzo Insigne e Andrea Petagna che rispondono al gol di Roberto Insigne.

Nel primo tempo il Napoli è apparso opaco e spento come quello visto contro l’Az Alkmaar. Gennaro Gattuso si affida di nuovo ai ‘titolari’ con Insigne schierato dal primo minuto dopo l’infortunio. Ma la squadra azzurra è spenta, non accelera e lo vede anche il tecnico che sprona i suoi a dare di più. Il Napoli, però, non riesce a reagire. Gioca, muove la palla ma non incide. Recrimina un rigore su Lozano (netto ndr) ma non dà quella sensazione di poter pungere da un momento all’altro. Così è il Benevento a colpire al 30′ con Roberto Insigne che sfrutta una indecisione difensiva degli azzurri. Proprio il gol sveglia il Napoli che prova a reagire e sfiora il gol proprio a fine primo tempo con Manolas, che con un grande colpo di testa da calcio d’angolo colpisce la traversa.

Nella ripresa entra in campo un altro Napoli, rivitalizzato e pimpante. Insigne va in gol, ma viene annullato per fuorigioco. Ma questa volta si ha la netta sensazione che gli azzurri possano farcela ed infatti al minuto 60 arriva la perla di Lorenzo Insigne, che salta un avversario e poi con il sinistro trafigge Montipò, un gol bellissimo da guardare e riguardare. Dopo soli sette minuti il Napoli trova il raddoppio con una grande giocata di Politano che salta un avversario e serve Petagna che dopo pochi minuti segna il suo primo gol con la maglia azzurra. I partenopei potrebbero anche fare il terzo gol ma sprecano troppo e nel finale un super Meret, al 97′, salva tutto su punizione di Sau.