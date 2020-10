Rinnovo Gattuso, intesa totale: countdown per la firma

Il rinnovo di Gennaro Gattuso con il Napoli è ad un passo, lo scrive Gazzetta dello Sport. Il tecnico calabrese firmerà fino al 2023.

Il Napoli è pronto a far firmare il rinnovo di contratto a Gennaro Gattuso. Il tecnico ha convinto praticamente tutti, rimettendo in sesto la squadra lasciata da Ancelotti, vincendo la Coppa Italia e dando una nuova impostazione tattica in questa nuova stagione. La prova non eccellente contro l’Az Alkmaar non ha minato l’intenzione della società di voler andare avanti ancora con Gattuso. Fino ad ora il rinnovo di contratto non era arrivato solo perché allenatore e società non avevano trovato l’accordo a causa delle penali che De Laurentiis vorrebbe inserire nel contratto. Ora, però, il problema sembra superato.

Gazzetta – Gattuso ecco i dettagli del rinnovo

Il derby arriva all’indomani di una notizia intrigante: entro Natale, Gattuso firmerà un contratto biennale con opzione per il terzo. Lo stipendio che gli verrà corrisposto sarà di 1,9 milioni di euro a stagione più alcuni bonus legati ai risultati, ovviamente. Dunque, l’accordo tra l’allenatore e Aurelio De Laurentiis è in dirittura d’arrivo, gli impedimenti che ne avevano rimandato la firma nello scorso mese di agosto, dovrebbero essere stati superati. A quanto pare, il presidente avrebbe ammorbidito la propria posizione sulla penale di 7 milioni che avrebbe voluto inserire nel nuovo contratto, se il rapporto tra le parti si fosse interrotto anzitempo. Una condizione che Gattuso aveva respinto in maniera decisa. L’idea di poter restare imprigionato da una clausola del genere, non l’avrebbe sopportato. Da qui la decisione di rimandare il discorso alla prossima primavera. Nelle ultime ore, però, la dirigenza napoletana ha sentito la necessità di chiudere in fretta la questione sollecitata, probabilmente, dalla possibilità che l’ottimo lavoro di Gattuso possa intrigare altri club. Jorge Mendes, il procuratore dell’allenatore napoletano, negli ultimi giorni ha intensificato i contatti con Cristiano Giuntoli che in occasione della gara di Europa League di giovedì sera, ha confermato l’intenzione del club di voler definire il rinnovo.